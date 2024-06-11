«Работают беженцы с востока»: в Киеве жалуются на ленивых западенцев

Вадим Москаленко.  
11.06.2024 08:35
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Украина, Экономика


На Западной Украине не удаётся создать промышленный пояс и ВПК, потому что её жители не привыкли к труду на заводах. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экономический и политический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш тыловой район – это запад страны. Но парадокс заключается в том, что на западе нет крупных промышленных предприятий. Соответственно, там нет промышленной технической культуры, в плане как организации производства. В каждом регионе есть своя производственная и экономическая субкультура. Это объективная реальность. Как на Донбассе – гудок, звонок, смена от 8 утра до 6 вечера.

На востоке есть промышленная субкультура, а на западе промышленной субкультуры нет. То есть там даже создать этот промышленный пояс будет затруднительно, потому что люди привыкли заниматься другими видами деятельности. И они не захотят работать на промышленных предприятиях. А если и захотят, то это не будет такого, что миллионы людей встанут за станки вытачивать снаряды», – пожаловался Кущ.

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На Западной Украине не удаётся создать промышленный пояс и ВПК, потому что её жители...



«А те предприятия, которые пытаются запуститься на западе страны, они запускаются как раз с помощью беженцев с востока в основном. То есть, людей, которые переезжают из того же Краматорска, из других городов востока страны. Поэтому у нас нет этого промышленного пояса. У нас нет таких огромных промышленных предприятий, где миллионами штук выпускаются снаряды, танки выходят постоянно с конвейера», – добавил эксперт.

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