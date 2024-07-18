«Работают женщины и старики, электричества нет, урожай гниёт» – не так себе украинцы представляли «аграрную сверхдержаву»

Вадим Москаленко.  
18.07.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Мобилизация, Сельское хозяйство, Украина


В этом году на Украине уже некому собирать зерно – всех работоспособных мужчин насильно отправили на фронт, откуда они вернутся в гробу или инвалидами. А отсутствие электричества в условиях аномальной жары обрекает урожай на уничтожение.

Об этом в ходе заседания украинского парламента рассказал депутат от «Батькивщины» Вячеслав Кириленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В этом году на Украине уже некому собирать зерно – всех работоспособных мужчин насильно...

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«Идет сбор урожая. 55 градусов на солнце, на юге – 60. За рулем комбайнов и тракторов нередко женщины и старики. Крестьяне, мужчины призывного возраста, воюют», – сказал депутат.

«Друзья, за прошлый год убытки на зерне – 120 миллиардов. В этом году к проблемам с логистикой добавились цены на топливо, которые мы сейчас снова здесь в этом зале добавили.

Отсутствие электроэнергии. Собранный урожай надо довести до ума на зерноприемных пунктах, электроэнергии нет, это дизельные генераторы, но они не тянут это все», – сокрушался подельник «газовой принцессы».

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