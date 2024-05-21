Работино: Украина получила моральную оплеуху

Анатолий Лапин.  
21.05.2024 14:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Переход села Работино на Запорожском направлении под контроль российской армии – это моральный удар по ВСУ, поскольку это единственный населенный пункт, который удалось захватить украинской армии во время прошлогоднего «контрнаступа».

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переход села Работино на Запорожском направлении под контроль российской армии – это моральный удар...

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«Это моральный удар. Это не территориальная потеря, это не военное поражение – это моральный удар. Потому что это – единственный населенный пункт, который был освобожден во время этого кровавого, мясорубкового с нашей стороны контрнаступления. При освобождении Работино погибло очень много достойных людей, достойных и серьезных воинов, моих старших друзей, знакомых и тому подобное. Это трагедия, трагедия моральная для многих украинцев – потеря этого села. Она не стратегическая, но она моральная», – заявил Мосийчук.

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