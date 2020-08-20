Работникам белорусских СМИ предлагают деньги за увольнение и участие в забастовках

20.08.2020, Минск, Константин Серпилин

В чате сотрудников Белтелерадиокомпании предлагают деньги и «юридическую помощь» всем, кто собирается бастовать каждый день.

Об этом сообщили в Telegram-канале «RT на русском», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В СМИ опубликовали скриншот сообщения из чата забастовщиков, которое в ходе рассылки прислали корреспонденту «RT».

«Друзья. Ко мне подошёл один из сотрудников БТ, состоящий в штабе Тихановской. Он сказал, что адвокаты ответили этому сотруднику, и дадут полную поддержку всех уволенных с БТ по статье и окажут финансовую помощь. Просьба написать, кто будет бастовать каждый день. Кто хочет бастовать, но у него возникают трудности – просьба все свои трудности описать как можно подробнее, чтобы я мог это передать», – говорится в сообщении.

Также, по словам человека, который обещает финансовую поддержку, для её получения надо «подробно описать все свои трудности», чтобы затем этот документ «предоставить юристу».

При этом не уточняется, какому юристу будет «предоставлен документ» с описанием «проблем» и откуда поступят деньги «на поддержку». Также он обещает взять на себя роль посредника между бастующими и представителем штаба Тихановской, и говорит, что «главное не бояться».

Скандал прокомментировал российский военкор Александр Сладков.

«Белоруссия: работники ТВ – идейные трудяги, или наёмные рабочие? И причём здесь коммерческая забастовка?

Не согласен – увольняйся. Если ты журналист. Тем более, если технический работник. При чем здесь забастовка?

У нас есть примеры, в России. Возьмите Константина Сёмина. Другие взгляды, отличные от государственных? Уволился из ВГТРК, теперь ведёт свой канал на YouTube. Хотя у Кости все было в шоколаде, и руководство, я знаю, предлагало остаться. Уволился по собственному. Мужчина. Никаких демаршей и забастовок.

Возьмите Звезду Российского ТВ Светлану Сорокину. Да, была несогласна с информполитикой ВГТРК – вела выпуски «Вестей», как авторский вариант программы. Ей сказали: так нельзя. Свете давали пустой листок с подписями гендиректора ВГТРК Николая Сванидзе и руководителя «Вестей» Бориса Непомнящего: «Света! Поставь любую сумму контракта и любой проект»!

Света достойно отвела последний выпуск «Вестей» и уволилась. Правда через секунду выхода из эфира расплакалась, я это лично видел. Но ушла достойно. Человечище!

А Белтелерадио… Забастовка… Да еще и деньги предлагают…» – написал он в соцсети.