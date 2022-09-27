Предприятия ВПК России перешли на круглосуточную работу

27.09.2022  14:40 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Экономика


Сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса нужно освободить от мобилизации, чтобы обеспечить выполнение государственного оборонзаказа в условиях СВО на Украине.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса нужно освободить от мобилизации, чтобы обеспечить выполнение государственного оборонзаказа в...

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«Предприятия ВПК уже перешли на круглосуточный режим либо на шестидневную рабочую неделю. Но у них до 21 сентября была возможность бронировать своих сотрудников от призыва. Сейчас такой возможности нет, хотя есть официальное заявление, что сотрудников ВПК не привлекают по мобилизации», – сказал Гартунг.

Спикер Вячеслав Володин поручил депутату составить протокольное поручение.

«Давайте уточним детали и, если необходимо, выйдем не только на рассмотрение, но и на поддержку», – сказал Володин.

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