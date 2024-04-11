«Работоспособных осталось 7 миллионов на всю страну, но и они бегут» – в Киеве объявили о национальной катастрофе

Демографическая пропасть стала для Украины катастрофой пострашнее войны, потому что экономически активный костяк населения либо сбежал, либо на фронте.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У нас сейчас по всем параметрам человеческого капитала – мы видим стремительное ухудшение. Можно сказать, что если война – это национальная трагедия, то демографический кризис – это национальная катастрофа. Потому что демографический кризис может обнулить любые, даже успешные, результаты войны.

И если мы утратим свой демографический костяк, то страна в историческом горизонте 10-15 лет станет достаточно слабой, чтобы себя защищать и эффективно развиваться.

Демографический профиль Украины после войны – это 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов – пенсионеры, 5 миллионов – дети, 2-3 миллиона – инвалиды и ветераны. И экономически активное ядро экономики, примерно, 7-8 миллионов человек», – сказал Кущ.