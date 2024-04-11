«Работоспособных осталось 7 миллионов на всю страну, но и они бегут» – в Киеве объявили о национальной катастрофе
Демографическая пропасть стала для Украины катастрофой пострашнее войны, потому что экономически активный костяк населения либо сбежал, либо на фронте.
Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас сейчас по всем параметрам человеческого капитала – мы видим стремительное ухудшение. Можно сказать, что если война – это национальная трагедия, то демографический кризис – это национальная катастрофа. Потому что демографический кризис может обнулить любые, даже успешные, результаты войны.
И если мы утратим свой демографический костяк, то страна в историческом горизонте 10-15 лет станет достаточно слабой, чтобы себя защищать и эффективно развиваться.
Демографический профиль Украины после войны – это 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов – пенсионеры, 5 миллионов – дети, 2-3 миллиона – инвалиды и ветераны. И экономически активное ядро экономики, примерно, 7-8 миллионов человек», – сказал Кущ.
«Хотя ещё несколько лет назад экономически активное ядро населения было 17 миллионов человек. Причём самое поразительное, что оно сокращается намного более быстрыми темпами, чем общая численность населения, которая тоже падает. Это объясняется тем, что в стране остаются либо пенсионеры, либо дети, а экономически активные всеми способами покидают страну», – добавил он.
Спасибо!
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