27.07.2021, Донецк, Алексей Муратов
 
Авторская колонка, Дзен, дискриминация, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Рабский труд украинцев заворачивают в фантик «новых возможностей» для остарбайтеров

Новости УкраиныЗападные хозяева Украины унижают шестого «незалежного» президента Зеленского так, как они не унижали ни...

Западные хозяева Украины унижают шестого «незалежного» президента Зеленского так, как они не унижали ни одного «Зе-попередныка» – даже беглеца-Януковича. Создаётся впечатление, что глобалисты решили сделать из Владимира Зеленского персонального комика, над которым не жалко погнушаться и публично.

А Зе-гарант слушает, да ест! Потому что у него нет другого выхода: если Зеленский осмелится воспрепятствовать своим западным «партнёрам», они уготовят ему исход политической карьеры похуже, чем устроили его Януковичу.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов.

То, что несколько раз украинского «слугу» отфутболил Байден, которому тот верно служил и при Трампе, и продолжает служить сейчас, вызывало сарказм среди «слуг народа», насмешки простых украинцев и оппозиционных сил. Без того скудный рейтинг Зеленского в очередной раз просел, ведь долгожданную поездку западного «партнёра» к хозяину Байдену «отложили» – не достоин.

Это говорит о том, что доля марионеток, правящих сегодня на Украине, незавидна. У Зе-вассалов есть только одна грязная функция – уничтожить «незалежную» страну и окончательно превратить её жителей в рабов.

Последнее у Зе-банды отлично получается: на низком старте – отказ Украины от добычи угля и закрытие шахт. Угольная трансформация регионов (так называют оккупационные власти уничтожение горняцкой отрасли) вот-вот начнёт реализовываться, и на первом этапе охватит два шахтёрских региона – территорию ДНР, временно подконтрольную киевским властям, и Львовскую область.



Всего под «трансформацию» попадут 60 регионов, а до 2030 года угольных предприятий в «незалежной» не должно остаться вовсе. Шахты закроют, а шахтёрам предоставят «новые возможности». Что скрывается под «новыми возможностями», догадаться не трудно – количество рабской силы для ЕС кратно возрастёт.

Наших горняков (да, именно наших, ведь мы – один народ!) коллективный Запад руками Зе-маргиналов буквально заставит вкусить запретный плод европейской жизни. Только плод этот гнилой. Можно сказать, что история, когда гитлеровцы в годы Великой Отечественной вывозили наших людей на трудовые работы в Германию, повторяется.

Говоря о Германии, именно она будет спонсировать угольную трансформацию «незалежной» – ФРГ выделит 35 млн евро. В целом же, «зелёный» курс Зе-оккупированной Украины определили Байден и Меркель, подписав соглашение Германии и США по «Северному потоку-2», обещая взамен миллиард долларов.

Незавидную судьбу «неньки» «порешали» без её Зе-гаранта, в очередной раз продемонстрировав мировому сообществу, что пан Зе – ничто. Собственно, по этой причине украинский хозяин Байден не посетит пафосный саммит «Крымской платформы», – хозяева к своим слугам не приезжают.

Стоит обратить внимание на очень интересный нюанс: несмотря на массовое закрытие шахт на Украине, в этой оккупированной стране продолжат работу угольные ТЭС – в противном случае «незалежная» действительно останется обесточенной. К слову, чем больше там будет зелёной энергетики, тем больше понадобится ТЭС для маневрирования мощностей.

Возникает вполне закономерный вопрос: где будут закупать уголь Зе-чиновники: в США, Австралии или Южной Африке. Вероятнее всего, импортёром «черного» золота для американской колонии – Украины выступят Штаты. Поэтому с лёгкой руки их президента Байдена «незалежной» предрекли зелёную гибель.

Хочется спросить: разве ради такой участи украинцы поддались искушению лукавого в 2014 году? Если сейчас жители Украины не воспрепятствуют зелёному беспределу, как и всей оккупационной «зелёной» власти, то государство «Украина» будет стёрто с лица земли, а украинское население станет официальным рабом Запада.



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