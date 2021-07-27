Рабский труд украинцев заворачивают в фантик «новых возможностей» для остарбайтеров

27.07.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Западные хозяева Украины унижают шестого «незалежного» президента Зеленского так, как они не унижали ни одного «Зе-попередныка» – даже беглеца-Януковича. Создаётся впечатление, что глобалисты решили сделать из Владимира Зеленского персонального комика, над которым не жалко погнушаться и публично.

А Зе-гарант слушает, да ест! Потому что у него нет другого выхода: если Зеленский осмелится воспрепятствовать своим западным «партнёрам», они уготовят ему исход политической карьеры похуже, чем устроили его Януковичу.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов.

То, что несколько раз украинского «слугу» отфутболил Байден, которому тот верно служил и при Трампе, и продолжает служить сейчас, вызывало сарказм среди «слуг народа», насмешки простых украинцев и оппозиционных сил. Без того скудный рейтинг Зеленского в очередной раз просел, ведь долгожданную поездку западного «партнёра» к хозяину Байдену «отложили» – не достоин.

Это говорит о том, что доля марионеток, правящих сегодня на Украине, незавидна. У Зе-вассалов есть только одна грязная функция – уничтожить «незалежную» страну и окончательно превратить её жителей в рабов.

Последнее у Зе-банды отлично получается: на низком старте – отказ Украины от добычи угля и закрытие шахт. Угольная трансформация регионов (так называют оккупационные власти уничтожение горняцкой отрасли) вот-вот начнёт реализовываться, и на первом этапе охватит два шахтёрских региона – территорию ДНР, временно подконтрольную киевским властям, и Львовскую область.

Всего под «трансформацию» попадут 60 регионов, а до 2030 года угольных предприятий в «незалежной» не должно остаться вовсе. Шахты закроют, а шахтёрам предоставят «новые возможности». Что скрывается под «новыми возможностями», догадаться не трудно – количество рабской силы для ЕС кратно возрастёт.

Наших горняков (да, именно наших, ведь мы – один народ!) коллективный Запад руками Зе-маргиналов буквально заставит вкусить запретный плод европейской жизни. Только плод этот гнилой. Можно сказать, что история, когда гитлеровцы в годы Великой Отечественной вывозили наших людей на трудовые работы в Германию, повторяется.

Говоря о Германии, именно она будет спонсировать угольную трансформацию «незалежной» – ФРГ выделит 35 млн евро. В целом же, «зелёный» курс Зе-оккупированной Украины определили Байден и Меркель, подписав соглашение Германии и США по «Северному потоку-2», обещая взамен миллиард долларов.

Незавидную судьбу «неньки» «порешали» без её Зе-гаранта, в очередной раз продемонстрировав мировому сообществу, что пан Зе – ничто. Собственно, по этой причине украинский хозяин Байден не посетит пафосный саммит «Крымской платформы», – хозяева к своим слугам не приезжают.

Стоит обратить внимание на очень интересный нюанс: несмотря на массовое закрытие шахт на Украине, в этой оккупированной стране продолжат работу угольные ТЭС – в противном случае «незалежная» действительно останется обесточенной. К слову, чем больше там будет зелёной энергетики, тем больше понадобится ТЭС для маневрирования мощностей.

Возникает вполне закономерный вопрос: где будут закупать уголь Зе-чиновники: в США, Австралии или Южной Африке. Вероятнее всего, импортёром «черного» золота для американской колонии – Украины выступят Штаты. Поэтому с лёгкой руки их президента Байдена «незалежной» предрекли зелёную гибель.

Хочется спросить: разве ради такой участи украинцы поддались искушению лукавого в 2014 году? Если сейчас жители Украины не воспрепятствуют зелёному беспределу, как и всей оккупационной «зелёной» власти, то государство «Украина» будет стёрто с лица земли, а украинское население станет официальным рабом Запада.