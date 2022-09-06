Рабы, которые ни на что не способны – Лобода о своих российских поклонниках

Новости Украины

В России никто насильно не заставляет поддерживать СВО, и все из музыкального бомонда, кто выехали из страны по политическим соображениям – приняли добровольное решение.

Об этом на YouTube канале «Скажи Гордеевой» заявила не стеснявшаяся гастролей по России все 8 лет после майдана, а сейчас активно поддерживающая Украину, киевская певица Светлана Лобода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие поклонники мои из России говорят, что вы нас бросили, вы нас оставили. Я читаю какие-то сообщения, что вы нас оставили. Я украинка, я очень люблю свою страну. Я очень люблю свой род. Для меня семья – это самое важное, что у тебя есть в жизни, и я всегда с ними буду до конца. Я жертвую своей карьерой. Я могла спокойно находиться в России. Меня же никто не пихал в спину и не говорил выходить с лозунгами. Я с первых дней войны знала, что иду на сторону своей страны и буду с ней до конца», – трепалась Лобода.

При этом она, будучи все 8 лет весьма аполитична, раскритиковала русских за «нерасторопность и нежелание свергать власть силовым путём» в лучших традициях майданных пропагандистов.

«Это проблема испокон веков. У нас в Украине всё иначе. Если народ против президента, он выходит на майдан и свергает президента, и президент убегает из страны. В России так невозможно. Я считаю, что сегодня русский человек может идти против, если Россия вся может сплотиться, если все люди скажут, что нас з…ло это всё, что мы не хотим жить в рабстве, мы не хотим быть рабами. Сначала в Украине люди просили выходить и требовать. Они обращались по-человечески. Просили, пожалуйста, защитите нас. Потом, когда понимали, что ничего люди не могут сделать, обратная реакция пошла, начались приступы агрессии – это нормально», – болтала украинская певица.