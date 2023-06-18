«Рабы Путина!» – во Львове набросились на лидеров африканских стран

Приезжавшие в Киев с мирным планом представители африканских государств якобы являются подосланными президентом России Владимиром Путиным «ментальными рабами»

Об этом в эфире телеканала НТА заявила львовская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы победим в этой войне тогда, когда основным посылом будет не просто победа, а уничтожение Москвы. Потому что победа невозможна без уничтожения основного мирового зла. Основная часть мира этого не понимает, потому что эта значительная часть мира также является носителем зла.

Если к нам приезжают руководители африканских стран, и рассказывают, что взрывы ракет на Украине – это в какой-то мере дезинформация, потому что после прекращения тревоги люди выходят на улицы и приступают к работе…

Это свидетельствует о том, что Путин не случайно разыграл этот сценарий визита представителей тех стран, которые долгое время были колонизированы.

То есть, ментально это представители народов, что зависимы на уровне своего внутреннего самосознания. Ими легко манипулировать, потому что они ещё не вышли с плена колонизированных. Отсюда и идея сначала заехать на Украину, а потом внимательно слушать, что им расскажет Путин», – сказала нацистка.