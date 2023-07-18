«Рации не работают» – ВСУшник жалуется на российскую РЭБ

Вадим Москаленко .  
18.07.2023 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 498
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российские средства РЭБ имеют подавляющее преимущество на поле боя – и способны практически полностью блокировать связь в рядах ВСУ.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил капитан 72 бригады ВСУ Сергей Алымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские средства РЭБ имеют подавляющее преимущество на поле боя – и способны практически полностью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У нас проблема со связью, рации не работают. У них [ВС РФ] такой РЭБ… через сто метров я по рации не слышу человека. Я его вижу, но не слышу. А рация должна брать на пять километров. Они нас глушили, это просто жесть», – сказал Алымов.

Он пожаловался, что Россия со времён Советского Союза продолжила развивать РЭБ, а «незалежная» забросила эту отрасль.

«Они, падлы, глушат с семидесятых годов. Они просто этот РЭБ развивали. Мы забили на него, а они его развивали. И у них РЭБ очень, очень сильный», – подытожил капитан ВСУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть