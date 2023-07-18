«Рации не работают» – ВСУшник жалуется на российскую РЭБ

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Российские средства РЭБ имеют подавляющее преимущество на поле боя – и способны практически полностью блокировать связь в рядах ВСУ.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил капитан 72 бригады ВСУ Сергей Алымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас проблема со связью, рации не работают. У них [ВС РФ] такой РЭБ… через сто метров я по рации не слышу человека. Я его вижу, но не слышу. А рация должна брать на пять километров. Они нас глушили, это просто жесть», – сказал Алымов.

Он пожаловался, что Россия со времён Советского Союза продолжила развивать РЭБ, а «незалежная» забросила эту отрасль.

«Они, падлы, глушат с семидесятых годов. Они просто этот РЭБ развивали. Мы забили на него, а они его развивали. И у них РЭБ очень, очень сильный», – подытожил капитан ВСУ.