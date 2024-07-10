«Рад сообщить» – госсекретарь США объявил об уже переданных Украине F-16

Елена Острякова.  
10.07.2024 21:56
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Самолеты Ф-16 в данный момент уже передаются украинской стороне в Европе.

Об этом сегодня на общественном форуме НАТО заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавгитора».

Самолеты Ф-16 в данный момент уже передаются украинской стороне в Европе. Об этом сегодня...

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«Я также рад сообщить, что пока мы разговариваем, идет передача истребителей Ф-16 из Дании и Нидерландов. Эти реактивные самолеты будут летать в небе Украины этим летом, чтобы продемонстрировать, что Украина может продолжать эффективно оборонять себя против российской агрессии», – сказал Блинкен.

Он сообщил, что НАТО впервые создало специальное командование по подготовке и снабжению ВСУ, которое будет расположено в Германии.

«Это означает, что в течение следующего десятилетия страна за страной обещали помогать Украине, наращивать ее потенциал сдерживания. Это самый сильный сигнал Владимиру Путину, что он не сможет пережить Украину и ее партнеров. Военная траектория ясна», – сказал Блинкен.

Он повторил свой тезис о том, что НАТО передает Украине ПВО для того, чтобы защитить потенциальных западных инвесторов, поскольку «сильная независимая Украина — это главный упрек Путину».

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