Рада: Белоруссия заплатит за каждую ракету, полетевшую на Украину

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Украине придется убеждать Запад в необходимости введения более жестких санкций против Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады Алексей Юричишин, один из авторов зарегистрированного в парламенте проекта постановления о признании Белоруссии агрессором.

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Аргументируя необходимость принятия такого решения, он назвал действующего президента РБ Александра Лукашенко «самопровозглашенным».

Депутат полагает, что за поддержку России Белоруссия должна понести ответственность.

«За каждую ракету, которая полетела с территории Беларуси, Беларусь должна заплатить. Я и мои 24 коллеги, предложившие признать Беларусь страной-агрессором и призвавшие ввести более широкие санкции против белорусского режима, четко осознают, что это едва не единственный шанс поддержать настоящую демократическую оппозицию в Беларуси», – заявил коллега в опубликованном в тг-канале Рады видео.

Он добавляет, что такого рода меры предотвратят размещение тактического ядерного оружия в в стране и «вывести Беларусь на демократический путь».

«Сейчас нужно дать очень четко оценку, поскольку нам придется убеждать Запад применять более широкие и жесткие санкции относительно режима Лукашенко. Должна быть справедливость. А всем белорусам, которые с оружием в руках защищают украинскую независимость и готовы бороться против режима – поддержка и благодарность», – резюмировал Юрчишин.