Депутаты Верховной рады приняли решение о продолжении военного положения и общей мобилизации на Украине.

Соответствующие решения были приняты в ходе закрытого заседания парламента абсолютным большинством голосов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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За проект закона об утверждении указа президента Украины «о продлении срока действия военного положения в Украине» проголосовали 324 из 226 необходимых голосов.

Законопроект об утверждении соответствующего указа Зеленского «о продлении срока проведения общей мобилизации» поддержали 333 депутата. Примечательно, что проекты законов были приняты в целом без каких-либо обсуждений.

Кроме того, Рада проголосовала за особые права фейковых киевских ставленников в освобождённых Россией городах Запорожской области.

Документ звучал как «постановление об осуществлении «начальниками военных администраций населенных пунктов в Бердянском, Васильевском, Мелитопольском и Пологовском районах Запорожской области полномочий», предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины “О правовом режиме военного положения».

Депутату «Голоса» Соломии Бобровской показалось этого мало.

«Мы фактически на каждой сессии рассматриваем вопрос о военных администрациях и об осуществлении ими полномочий в определенных населенных пунктах. Но у нас всех остается один вопрос стратегический: а что происходит с Мариуполем? Почему в Мариуполе не вводят военную администрацию?

Зато мы все понимаем, для чего вводят сегодня в Бердянском, Васильевском, Мелитопольском, Пологовском районах Запорожской области, но все молчат о городе, который стал трагедией на весь мир, и никто не понимает, каким образом, кроме городского совета, где остались несколько человек, которые, наверное, выполняют свои полномочия и где-то рассыпаны то ли по Украине, то ли по миру, но где нет военной администрации и где есть масса вопросов», – возмутилась Бобровская.