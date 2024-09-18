Рада более чем вдвое сокращает расходы на восстановление покалеченных ВСУшников

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Украинский парламент в бюджете на 2025 год сократит на 53% расходы на реабилитацию ветеранов ВСУ.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат Ирина Констанкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы видим реально в бюджете для ветеранов на следующий год? Сокращение на 53 процента. Коллеги, вдумайтесь, на ветеранскую политику сокращены расходы, по сравнению с 2024 годом, на 53 процента. Все лучшие программы, которые работали в прошлом году и в позапрошлом году, они получат недофинансирование. К примеру, на обеспечение деятельности специалистов по сопровождению ветеранов будет недофинансирование на миллиард, то есть треть. На мероприятия ментальной, спортивной, физической, психологической реабилитации будет сокращено тоже почти на миллиард, практически наполовину», – сказала Констанкевич.

«Субвенция на жилье ветеранов, работавшая в 2023 и 2024 году, вообще отсутствует. То есть те ветераны, которые имели возможность улучшить свои жилищные условия, а это 5 тысяч, это единственные, кто получили такие условия, все остальные не получат. Реабилитация находится в критически плохом состоянии. Мы не имеем того должного количества реабилитационных учреждений, в которых нуждаются наши ветераны. Мы имеем мизерное количество, всего-навсего сто, это на 1 миллион 200 тысяч ветеранов, а мы ожидаем 4 миллиона наших ветеранов. Где они будут проходить реабилитацию?» – сокрушалась укро-депутат.