Рада делит воздух: денег нет, в следующем году будет обвал – нацист Мосийчук

Анатолий Лапин.  
05.12.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 278
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


У Украины нет денег на финансирование войны в следующем году, а заседающие в Раде депутаты под видом принятия бюджета пытаются поделить воздух, потому что кроме обещания им ничего не дадут.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы всю эту войну не имели ни одного союзника. Они отказались, чтобы мы входили в состояние войны, чтобы не признавать себя официально и юридически союзниками.

Партнерами они были так-сяк, Америка сейчас средства перестала давать, часть оружия перестала давать, Европейский союз и НАТО больше про бла-бла-бла, чем что-то реальное. Денег нет, платить войску нечем, дроны те же производить и покупать не на что!

Если в этом году мы еще где-то что-то наскребем по сусекам, то в следующем будет обвал. Вот мы с вами общаемся, а сейчас в парламенте народные депутаты бюджет распределяют. Вы не беспокойтесь, они воздух делят. Его еще нет, они делят гипотетические какие-то средства, которые Запад должен нам дать», – страдал экс-каратель Донбасса.

