Рада добавила глав-Зельцу ещё три месяца просрочки

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Верховная рада в двенадцатый раз с начала СВО продлила ещё на 90 дней срок действия военного положения и мобилизации. Кроме прочего, это позволит Зеленскому продолжать называть себя “украинским президентом”.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О документе рассказал бывший представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский.

«Мы должны поддержать указы президента о продлении правового режима военного положения и продлении всеобщей мобилизации. Вместе с тем я призвал бы подумать, возможно, нужно не продлевать на 90 дней, а объявить его до завершения широкомасштабной агрессии. А сегодня, я убежден, что все мы должны поддержать инициативу президента. К большому сожалению, те акты агрессии, акты террора, которые постоянно совершает по отношению к Украине российская преступная клика и ее преступные Вооруженные силы, не позволяют нам иметь какие-то альтернативные варианты продолжения нашей войны за восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета», – сказал Вениславский.

В свою очередь, секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил о необходимости продолжения тотальной мобилизации.

«С 24 февраля в силы обороны призвано около 970 тысяч граждан Украины, из которых около 848 тысяч попали в ВСУ. В условиях продолжающейся широкомасштабной войны, которую осуществляет Российская Федерация, остается необходимость в продолжении мер мобилизации. СНБО внес предложения президенту Украины о продлении срока всеобщей мобилизации с 12 августа текущего года сроком на 90 суток», – сказал Литвиненко.

Ни один из присутствующих в зале парламентариев не высказался против продления военного положения или всеобщей мобилизации, и в результате в ходе голосования оба документа были приняты большинством голосов.