Рада едва не провалила переход на стандарты НАТО

18.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Спикеру Верховной рады во время сегодняшнего заседания пришлось буквально загонять депутатов в зал и призывать лидеров фракций ловить своих депутатов по кулуарам.

Такую безответственность депутаты проявили во время принятия проект закона «О внесении изменений к некоторым законам Украины, касающихся военных стандартов”, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая с призывом о необходимости таких изменений секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат Иван Винник заявил, что в действующем законодательстве нет определения натовских стандартов и поблагодарил Кабмин за инициативу введения этих терминов в законы об обороне и стандартизации Украины.

Ряд выступавших депутатов попросили поддержать законопроект. Тем не менее первая попытка голосования оказалась провальной

«Я зачитаю по фракциям, чтобы мы промониторили, кто реально поддерживает вступление в НАТО», – пригрозил спикер Андрей Парубий.

Однако и это не помогло, и депутаты провалили второе голосование.

«Если не будет голосов, законопроект будет отозван, и это не даст чести ни украинскому парламенту, ни украинскому евроатлантическому направлению», – предупредил спикер.

«Я ещё раз зачитаю по фракциям, главы фракций, посмотрите, чтоб никто не выходил! Пригласите всех депутатов в зал, посмотрите, кто в кулуарах», – призывал Парубий.

После долгих уговоров и рассказов о том, что каждый голос на счету, депутаты нехотя мобилизовались и проголосовали в 326 голосов «за».