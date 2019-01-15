Рада готовится легализовать захват православных храмов
Украинский парламент провоцирует гражданское противостояние в стране на религиозной почве.
Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявил депутат Александр Вилкул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В повестке дня на эту неделю запланировано рассмотрение законопроекта №4128. Он легализует рейдерство, захват храмов под президентскую организацию с религиозным названием. Принятие этого закона приведет к захвату храмов и собственности церковных общин, привете к столкновениям, возможно – к гражданскому противостоянию. Уже сегодня сложилась опасная ситуация в Ровненской, Львовской, Волынской, Одесской областях. Там власть провоцирует перевод храмов под другую юрисдикцию. Это – опасные политические игры. В них нет ничего ни от веры, ни от патриотизма. Людей провоцирую к противостоянию», – сказал Вилкул.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, законопроект о церковном рейдерстве напугал украинских католиков и протестантов.
Метки: Верховная Рада, Захват православных храмов, церковное рейдерство
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