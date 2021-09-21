Рада готовится сделать украинцев в два раза беднее

21.09.2021 17:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял к рассмотрению проект государственного бюджета Украины на 2022 год.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документа, на 2022 год запланирован рост экономики на 3,8%, инфляция на уровне 6,2%, а курс доллара США заложен на уровне 28,6 грн.

Доходы заложены на уровне 1,2777 триллионов грн, а расходы — 1,4657 триллионов. Дефицит бюджета – 3,5% ВВП.

При этом медицинская отрасль получит 197,2 млрд грн; образовательная сфера – 185,6 млрд грн; бюджет Пенсионного фонда – 531 млрд грн; защита и обеспечение – 320,1 млрд грн; культура и искусство – 13,5 млрд грн.

Также украинское руководство обещает установить прожиточный минимум в размере 2393 грн с 1 января 2022 года, и к 1 декабря повысить его до 2589 грн. Минимальная заработная плата при этом в октябре 2022 года должна составить 6700 гривен, а средняя – 15258 гривен.

«Расходы по государственному долгу в следующем году планируются на уровне 574,7 млрд грн», – сказано в документе.

Однако такой бюджет понравился далеко не всем депутатам. Так, депутат Александр Колтунович назвал этот документ «плевком в лицо людям».

«Это финансовый плинтус. И я думаю, что это бюджет новых долгов. Чрезвычайно низким является рост минимальной заработной платы – аж плюс три процента. Это непристойно низкая цифра, учитывая хотя бы то, что официальная инфляция в этом году 6,2%, и мы имеем галопирующую инфляцию на те показатели, которые идут на товары первой необходимости и продукты питания. Также без изменений останется пенсия, которая на конец года будет 1934 гривны, и прожиточный – 2393 гривны. Это 67 долларов минимальная пенсия, а в 2013 году она была 119 долларов. Почти в два раза меньше, чем было. С прожиточным минимумом то же самое. Соответственно, ниже и уровень платежеспособности населения», – сказал он.

Кроме того, Александр Колтунович напомнил, что цены на тарифы на Украине значительно возросли, а на субсидии выделяется гораздо меньше средств, чем раньше – 38 миллиардов грн против 55 и 71 миллиарда в предыдущие годы.

«Также не можем обратить внимание, что продолжаются очередные заимствования – 571 миллиард гривен долгов в следующем году. Это сопоставимо с 45% доходов государственного бюджета.

То, что экономика нежизнеспособна, свидетельствует и тот факт, что дефицит пенсионного фонда увеличивается, а он в следующем году будет почти 200 миллиардов гривен. И сам дефицит государственного бюджета почти 200 миллиардов гривен. Я считаю, что с таким документом мы должны отправить правительство в отставку», – возмутился парламентарий.

В свою очередь, депутат от Иван Крулько уверен, что с принятием такого бюджета украинские граждане станут вдвое беднее.

«Прожиточный минимум повысится до 2500 гривен. Это, по подсчётам с фактическим размером прожиточного минимума, не дотягивает даже до 50%. Потому что фактический размер прожиточного минимума уже сейчас составляет 4981 гривна. Таким образом, минимальная пенсия должна составлять сейчас не меньше 4981 гривны, а она более чем в два раза меньше», – возмутился Крулько.

Он добавил, что все заложенные в бюджет повышения будут «съедены» ожидаемым ростом тарифов.

«Это значит, что гражданин Украины станет ещё беднее, чем сейчас», – резюмировал депутат.

После чего парламентарий Сергей Шахов подчеркнул, что в данный бюджет совершенно не заложены важнейшие энергетические статьи.

«Лично я, как и эксперты из нашего края, не увидели цифр, заложенных на поддержку угольной промышленности. Почему сегодня из Америки везём уголь в два раза дороже?» – не понимает Шахов.

После чего вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, без проведения голосования, объявил, что парламент принимает этот вариант бюджета к рассмотрению и подготовке к первому чтению. В будущем в него могут быть внесены правки.

«Единственное, что вы должны помнить – соответственно с требованиями действующего законодательства, предлагая поправки, вы должны указать, из каких ресурсов вы предлагаете это сделать», – напомнил Стефанчук залу.