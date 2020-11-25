Рада, Кабмин и Офис президента жрут пачками запрещённые российские лекарства от COVID–19 – украинский медик

25.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские медработники вынуждены за свой счет проходить диагностику и лечение от Коронавируса, а представители украинской власти пользуются лекарствами российского производства, рассказывая о недопустимости закупать в России вакцину от коронавируса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они вынуждены проходить диагностику за свой счет, платить 1700 грн. После этого за свой счет лечиться. Как вы думаете, сколько в нашей стране стоит ремдесивир который Минздрав включил в протокол? Один американский флакон – 450-500 долл, индийский – от 4 до 7 тыс грн. Скажите, медсестра может себе это позволить?

При этом весь Верховный Совет Украины, Офис президента и Кабмин знаете что жует с утра до ночи в качестве профилактики и лечения? Фавипиравир, разработанный Японией, производит его Россия. Весь Верховный Совет Украины, Офис президента и Кабмин жрет российский Коронавир. Это российское торговое название Фавипиравира.

При этом вся ПЦР-диагностика в нашей стране, и бюджет и частные лаборатории – российская. Все ПЦР системы – российские.

И наши органы государственной власти нам рассказывают что Россия – агрессор, мы у них покупать ничего не будем. И украинские граждане лишены возможности выживания, в том числе и медицинские работники. И нам же и вакцину российскую запрещают покупать», – сказал Сергей Кравченко.

Он отметил, что медработники, переболевшие коронавирусом и те, кого вынуждают за свой счет сдавать тест, увольняются.

«Что он делает, когда он возвращается назад к себе в больницу? Пишет заявление об увольнении. Потому что это Министерство здравоохранения, этот Кабмин, эта власть – они ничего не сделали», – заключил Сергей Кравченко.