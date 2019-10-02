Рада лишила Шария денег

02.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла закон, отменяющий государственное финансирование партий, которые не набрали на выборах 5% голосов.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам представлявшей законопроект депутат Анастасии Красносельской, документ призван модернизировать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

«Это долгожданная перезагрузка НАЗК. Три года мы живём с неработающим органом, и три года ждём его перезагрузки. Что в это время делает НАЗК? Сложно из всех примеров его бездеятельности выбрать самые яркие.

Например, НАЗК так и не удосужилось запустить проверку деклараций чиновников. Вместо этого они выбрали такой темп проверки, что декларации они бы проверяли ещё семь тысяч лет. Это не шутка, а расчёты. Это должно уйти в прошлое. Они буквально штампуют индульгенции проблемным декларациям чиновников. Вдумайтесь – каждую третью такую индульгенцию они выдают, вообще не проверяя никаких документов», – сказала депутата.

Однако в данном законопроекте предусмотрена отмена государственного финансирования партий, которые не преодолели на выборах в Верховную раду порог в 5%, но набрали более 2%. По этой причине с резкой критикой законопроекта выступил депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Единственное предложение, которое останавливает нашу фракцию голосовать за этот законопроект – это то, что мы убиваем возможность иметь независимые от олигархов политические партии, забирая у них финансирование», – возмутился парламентарий.

Коллегу поддержала нардеп Виктория Гриб, подчеркнувшая, что данный законопроект только способствует коррупции и противоречит воле Запада.

«С одной стороны, мы смотрим на название этого законопроекта, и говорим о предотвращении коррупции. С другой стороны, если мы сейчас повысим порог тех партий, которые будут финансироваться, до 5%, то мы будем не предотвращать коррупцию, а заниматься ею. Два процента – именно тот тезис, который был проконсультирован с европейцами, и они полностью его поддержали», – сказала она.

В ходе голосования законопроект поддержали 237 народных депутатов, 233 из которых – представители «Слуги народа».

Отметим, что между первым и вторым чтением законопроекта №1029 ряд народных депутатов вносили предложения по отмене этих норм, однако ни одно из них не было принято. Соответственно, эти нормы остались такими же, как и были в законопроекте до первого чтения.

Напомним, что согласно прежним нормам, на финансирование из Госбюджета претендовали «Радикальная партия Олега Ляшко», «Партия Шария», «Оппозиционный блок», «Сила и честь», «Украинская стратегия Гройсмана» и ВО «Свобода».