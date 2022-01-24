Рада намерена пожаловаться в ООН на «психологическое давление»

24.01.2022  17:55 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В международных организациях должны выполнить требование Киева и осудить Москву за «военный шантаж Украины».

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В международных организациях должны выполнить требование Киева и осудить Москву за «военный шантаж Украины»....

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«В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России настолько усилилась, что российские депутаты размышляют над признанием так называемых ДНР и ЛНР. Предлагаю рецепт для наших коллег – сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом собирания земель.

Чтобы иметь международную поддержку и признание, стоит беспокоиться об экономическом благосостоянии собственных граждан. Мой совет – проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения. Посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в пропасть», – заявил Стефанчук.

Политик также объявил, что внёс предложение «безотлагательно зарегистрировать и принять соответствующее постановление об обращении Верховной рады к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей, международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ».

Стефанчук подчеркнул, что проект постановления уже подготовлен и подписан руководством Рады и призвал подписать его лидеров фракций.

«Я дам поручение Комитету международного сотрудничества немедленно рассмотреть его, чтобы завтра мы могли проголосовать в зале. Парламент должен ответить быстро и эффективно», – призвал глава Рады.

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