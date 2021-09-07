Рада намерена признать российские спецслужбы террористическими организациями

07.09.2021 17:48 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада зарегистрировала проект постановления об обращении к Совбезу ООН о признании ФСБ ГРУ террористическими организациями.

Об этом на брифинге в украинском парламенте объявил депутат «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было зарегистрировано постановление №6001, которым предусматривается признание ФСБ и ГРУ Генштаба РФ террористическими группировками, террористическими организациями. Отмечу, что с 2002 года РФ стала на путь поддержки государственного терроризма.

Только за это время они успели сделать много покушений и убийств. Скрипаль – Великобритания, Навальный – РФ, Литвиненко – Великобритания, Березовский – Великобритания, Яндарбиев – Катар, Хараберюш – это наш военный, Мариуполь, Шаповал в Киеве, Быков – Москва, Кара-Мурза – Москва. И много других фамилий.

Надо добавить, что недавно в Чехии произошли подрывы, созданные ФСБ и ГРУ. Потому что они – те организации, которые используют террористические инструменты для достижения РФ соответствующих политических целей», – заявил Дунда.

«Более того, с 2014 года у нас РФ использует через эти организации террористические инструменты на наших территориях. Не буду останавливаться на кампании по дезинформации, лишь нужно сказать, что террористическими инструментами у нас был захвачен Крым. На сегодняшний день ФСБ и так называемое Главное управление управляют руководителями террористических вооружённых группировок в ОРДЛО. Нужно отметить, что в ОРДЛО не только те люди, которые находятся под пытками и заточены в подземных казематах руководством ОРДЛО, ФСБ и ГРУ, являются заложниками. Заложниками являются все наши граждане на тех территориях, и по-другому к ним относиться нельзя», – добавил депутат.

Он подчеркнул, что Украине пора, наконец, назвать белым белое и чёрным чёрное.

«Более того, это должны признать остальные страны мира, что они имеют дело не с цивилизованным государством, а с государством, которое поддерживает государственный терроризм», – заключил Дунда.

В свою очередь депутат фракции «За будущее» Тарас Батенко не стал скрывать и сказал прямо, что данная инициатива обещает для Украины множество внешнеполитических бонусов, особенно в вопросе Минских договорённостей.

«Мы более чем уверены, что это поможет развязать руки и нам во многих переговорных вопросах, привлечь к переговорным процессам другие страны, США, Великобританию, поставить точку в надеждах относительно минского формата, насколько он возможный и целесообразный, и с кем реально нужно вести переговоры.

Но, так или иначе, я уверен, что такой важный шаг, на который может пойти парламент, должен совершиться в ближайшее время, назвав эти организации террористическими, и за такое обращение к Совбезу ООН, более чем уверен, проголосует весь украинский парламент, за исключением, наверное, одной фракции», – сказал Батенко.

Стоит сказать, что в России нет спецслужбы под названием ГРУ, которое уже давно переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.