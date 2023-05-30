Рада назначила не пойми кого – добивать самоуправление в Донбассе

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Верховная рада приняла постановление о назначении в ряд подконтрольных Киеву городов и районов Донбасса начальников военных администраций с особыми полномочиями.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идёт о Краматорском, Покровском районах Донецкой области, а также городах Горный, Попасная и Северодонецк луганской области – в этих местах назначенные начальники военных администраций получат особо широкие полномочия, фактически заменив собой местную власть.

С критикой законопроекта выступил депутат рады Сергей Евтушок, заявивший, что таким образом Киев губит в Донбассе местное самоуправление и любые проявления демократии.

«В Донецкой области работает местное самоуправление, там приняты бюджеты, там никаких проблем с работой этого представительного органа нет. Но взамен в проекте постановления нас побуждают к тому, чтобы мы голосовали, назначив начальника военной администрации. Я сразу хочу сказать, что местное самоуправление – это обсуждение, это коллегиальность, это открытость. Что будет делать начальник военной администрации – тут огромный вопрос», – возмутился депутат.

Более того, Евтушок отметил, что парламент фактически назначает на высокие управленческие должности непонятно кого, и преследуя непонятные цели.

«Мы в зале не знаем, за кого мы голосуем, кто будет тем или иным начальником военной администрации. Не могли бы вы пригласить этих кандидатов к себе в комитет, проговорить с ними, послушать их первые шаги, которые они будут осуществлять, а лишь потом в зале мы сможем принимать эти решения», – добавил он.

Его поддержала депутат Виктория Гриб.

«Мы, действительно, не понимаем, за кого мы сейчас будем голосовать, кому будем предоставлять полномочия. Я хочу сказать, что, к большому сожалению, в Донецкой области на сегодня вообще непонятно, каким образом назначаются главы ВГА. Я уже не говорю о наступлении на самоуправление, потому что Донецкая область, мы понимаем, – это прифронтовая область. Поэтому у меня – очень много вопросов сейчас к этим назначениям. Я бы очень хотела, чтобы все же был у нас депутатский контроль над такими назначениями. И я соглашаюсь еще раз с господином Евтушком, что нам необходимо видеть тех людей, хотя бы кого они назначают», – сказала она.

Однако, несмотря на возмущения части парламентариев, в ходе голосования документ поддержали 274 депутата из необходимых 226.