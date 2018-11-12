Рада не может найти требуемые МВФ деньги

12.11.2018, Киев, Игорь Петров

Бюджетный дефицит вынуждает украинский парламент искать новые источники поступлений для получения следующих кредитов МВФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С бюджетом, как с текущим, так и с будущим, есть большие проблемы”, – сказал эксперт.

Он отметил, что по итогам 10 месяцев 2018 года дефицит государственного бюджета превысил 9 миллиардов гривен, а инфляция оказалась выше 7 процентов.

“Именно поэтому парламент пытается лихорадочно искать деньги, решать эти вопросы. В частности, на прошлой неделе был принят законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога на посылки, сигареты и ряд товаров. В парламенте понимают, что МВФ в очередной раз не купится на сказки о доходах от приватизации, от спецконфискаций, которые не выполняются год за годом, и стараются искать другие источники финансирования. Пока это получается плохо», – резюмировал Богатырев.