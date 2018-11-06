Рада не отпустит Луценко в отставку

06.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Коалиция не поддерживает отставку генерального прокурора Юрия Луценко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Мы, провластная коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко… Юрий Витальевич поставил этот вопрос. Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить (этот вопрос — Ред.) на голосование, и мы увидим, что коалиция не дает на это голоса», — сказала первый вице-спикер Верховной Рады Украины на пленарном заседании во вторник.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства националистической активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не держится, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе», — сказал Луценко с трибуны Верховной Рады во вторник.

Согласно Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины.