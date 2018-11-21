Рада не разрешила свадьбы для жителей Донбасса

21.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Верховная рада отклонила законопроект, упрощающий регистрацию браков на территории Украины для жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так как первая попытка принять этот законопроект за основу не увенчалась успехом, спикер ВР Андрей Парубий выступил со встречным предложением.

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«Ставлю на голосование предложение, чтобы проект закона 8400 направили в комитет для подготовки к первому чтению. Прошу голосовать, коллеги. Давайте объединимся вокруг этого предложения. Голосуем!», – заявил Парубий.

После этого состоялось голосование, по итогам которого решение не было принято.

«И заключительное предложение. Направить на доработку. Коллеги, прошу голосовать, это компромиссное предложение, давайте его поддержим», – с такой попыткой призвать депутатов проголосовать глава ВРУ поставил проект закона на очередное голосование.

«190. Нет общей позиции, потому проект закона 8400 отклонён!», – заявил он.