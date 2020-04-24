Рада не рискнула голосовать за Саакашвили

24.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Голосов за назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера на сегодняшний день не хватает.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алёна Шкрум, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос назначения господина Саакашвили вице-премьером не стоит в повестке дня. Если вы пропустили, этот вопрос обсуждался всю последнюю неделю – по предложению премьера и Зеленского. Утром проходила встреча Саакашвили с фракцией «Слуги», но это не помогло собрать голоса. На фракции не было президента, который мог бы существенно на это повлиять.

На сегодня количество голосов в Слуги оценивают в 120-160 «за» из 248 депутатов. Для кадровых вопросов в своё же собственное правительство это, конечно, очень мало», – написала Шкрум.

При этом она отметила, что депутаты в том числе были возмущены, что узнали о таких назначениях из Telegram-каналов и от журналистов.

«Ну это не новая история. Так назначалось всё правительство уже дважды. Если депутаты хотят стать субъектами, то они должны вспомнить, что живут в парламентско-президентской республике, и предлагать правительству своих согласованных кандидатов на должности. Только так. Наша фракция сегодня этот вопрос не обсуждала. Лично же моё мнение – я бы голосовала «За», – признала депутат.

«Я знаю господина Михаила давно, еще со студенческих времен, когда мы с друзьями организовали встречи клуба выпускников Института международных отношений с президентом Грузии, которому «удалось», и это было круто.

Михаил очень непростой человек (как и мы все), с ним ой как непросто работать, но считаю, что его опыт и характер может быть полезным «пинком под зад» для настоящего правительства. И точно даст больше прозрачности», – уверена соратница Тимошенко.

Кроме того, встречу с Саакашвили в своём видеообращении прокомментировала депутат от «Слуги народа», глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

«Хочу рассказать о впечатлениях от встречи с Михо Саакашвили. Очень интересно, впечатления такие, что в нашей фракции ещё нет точного понимания и точной поддержки его кандидатуры. Но его харизма, ответы и всё, что он рассказывал, дало очень много ответов. В частности, людей интересовало, насколько он будет конфликтным, скандальным, насколько он будет сотрудничать с Зеленским. Многих из нас интересует, насколько он будет поддерживать нашу команду и вообще помогать, а не будет играть против.

Конечно, интересовал его потенциальный конфликт с Аваковым, на что Саакашвили ответил, что все назначения, которые были в Кабмине – ответственность нашей команды и команды президента, у него будет своя ответственность, он будет заниматься реформами», – рассказала Ясько.