Рада объявила Лукашенко «самопровозглашенным диктатором»

03.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада поддержала постановление о заявлении относительно инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, с которого сняли белорусского экстремиста и экс-боевика «Азова» Романа Протасевича.

Данную инициативу поддержало абсолютное большинство парламентариев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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После представления документа, на трибуну вышла возмущённая депутат «Евросолидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая заявила, что её политсила на 50 процентов является автором постановления, однако изменения сделали его «никчемным и беззубым».

«Это квинтэссенция внешней политики власти, которая требует от западных партнёров, чтобы им помогали, принимали в ЕС и НАТО, давали кредиты, спрашивает о чём-то Байдена, обвиняет Меркель, а сама ничего не хочет делать. Она даже не может назвать международное преступление преступлением, а государственный терроризм – государственным терроризмом», – скандалила Климпуш.

В свою очередь член депутатской группы «Довира» Павел Бакунец сказал, что белорусы стали на тяжёлый путь, который начинала стремящаяся к майдану Украина, а потому они тоже нуждаются в международной поддержке.

«Сегодня этим постановлением мы поддержим демократический выбор наших соседей-белорусов и осудим диктаторский режим самопровозглашённого президента», – призвал Бакунец.

Далее выступил депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который напомнил коллегам об инцидентах, подобных посадки самолёта в Минске, в том числе разворот Киевом борта «Белавиа» из-за журналиста Армена Мартиросяна, после чего Белоруссия ограничилась дипломатической нотой. Также он призвал не портить отношения с Минском.

Впрочем, впечатления его речь ни на кого не произвела. А представитель группы партии «За майбутне» Игорь Гузь заявил, что Роман Протасевич – его побратим по националистическому батальону «Азов», который работал на фронте якобы фотографом и был ранен в бою, и призвал поддержать инициативу, за которую в итоге проголосовало 280 депутатов.

Отметим, постановлением Украина осуждает факт и действия Белоруссии по принудительной посадки самолета компании Ryanair. Также Киев выражает «солидарную позицию с государствами-партнерами, прежде всего государствами-членами ЕС и США в т.ч. о прекращении воздушных сообщений», призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех «политзаключённых», прекратить пытки и тд. Кроме того, постановление говорит о запрете на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь с 26.05.2021 и усилении «воздушных санкций» в отношении белорусских авиакомпаний.