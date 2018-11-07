Рада отказалась бороться с туберкулезом

07.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Депутаты украинского парламента провалили голосование о проведении парламентских слушаний по теме борьбы с туберкулезом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе обсуждения проекта постановления о проведении парламентских слушаний о проблеме борьбы с туберкулезом депутат Ирина Сысоенко заметила, что проблема преодоления туберкулёза на Украине является одной из актуальнейших проблем системы охраны здоровья.

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«Сегодня всё большую актуальность приобретает новая угроза – распространение среди население резистентного, стойкого к лекарствам туберкулеза. За время эпидемии туберкулеза именно на Украине с 1995 года мы потеряли приблизительно 150 тысяч человек. Ежегодно в среднем 33 тысячи украинцев регистрируются как больные туберкулезом, а около 6 тысяч умирают от него, еще столько же становятся инвалидами. К сожалению, Украина входит в пятерку стран восточной Европы и Центральной Азии с наивысшим уровнем заболеваемости мульти резистентным туберкулёзом», – подчеркнула политик.

Депутат Сергей Шахов напомнил, что Украина также страдает и от эпидемии кори.

«Именно на востоке страны сегодня вспышка не только туберкулеза, а еще и кори. Вспышка эпидемии увеличилась в 17 раз. 35 233 человека сегодня заболели, из них 21 500 – дети. Медицинская реформа сегодня рухнула вместе с Ульяной Супрун. Сегодня мы требуем немедленного рассмотрения вопросов эпидемии кори и туберкулеза, немедленной отставки и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, а также немедленного решения проблемы с вакцинацией, потому как она тоже провалена», – заявил Шахов.

Депутат Александра Кужель напомнила, что Украина входит в пятерку стран мира по распространению туберкулеза

После завершения обсуждения депутаты перешли к голосованию. Несмотря на три попытки, голосование было провалено.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, эпидемия туберкулеза пожирает обнищавшую Украину .