Рада отказалась инициировать закрытие «Миротворца»

18.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент не имеет полномочий закрывать «информационные и другие сайты» и вряд ли такая функция необходима депутатам.

Об этом в ходе брифинга заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом он отреагировал на призыв мониторинговой миссии ООН в Украине инициировать закрытие незаконного сайта «Миротворец», на котором украинские националисты массово публикуют личные данные всех неугодных.

«Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта – кто-то называет его средством массовой информации, кто-то – просто сайтом – работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно», – сказал Разумков, повторив таким образом тезис президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.

«Странная позиция. И президента, и спикера. Для того, чтобы соблюдать законодательство, сайт «Миротворец» может сделать только одно – самоуничтожиться. Потому что вся его деятельность незаконна. И этот сайт никакое не СМИ. Это краткий ликбез, если лидеры нашего государства не в курсе», – прокомментировал заявление спикера в своем Telegram-канале бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.