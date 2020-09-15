Рада отказалась признать Лукашенко президентом Белоруссии

15.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада Украины признала нелегитимными выборы президента Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня в украинском парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении также говорится о недопустимости привлечения российской армии для разрешения белорусского кризиса.

«Те события, которые мы наблюдали в Республике Беларусь, дают основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не отображают реального волеизъявления белорусских граждан.

В заявлении Верховной рады Украины содержится оценка текущей ситуации в Белоруссии, осуждаются методы, которые применяет официальная власть Республики Беларусь, высказывается недопустимость привлечения сил Российской Федерации и ОДКБ для нормализации ситуации, а также содержится призыв к решению кризиса демократическим путем с привлечением независимых международных посредников», – заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

В сессионном зале украинского парламента некоторые депутаты завернулись в флаги белорусской оппозиции, которые использовались гитлеровскими коллаборационистами.