02.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Рада отказалась выполнять «возмутительные рекомендации» Венецианской комиссии


Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады в очередной раз показал свою человеконенавистническую сущность.

Об этом в своем блоге пишет экс-замглавы генпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ринат Кузьмин.

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Изначально он анонсировал, что сегодня «одиозный руководитель Комитета гуманитарной и информполитики Ткаченко попытается через ручных депутатов-членов Комитета протянуть решение, позволяющее обойти негативное заключение Венецианской комиссии к закону о языках».

«Несмотря на протесты украинцев и представителей европейских посольств, «Слуги народа» вновь будут указывать всем нам на каком языке говорить и учить наших детей.  И даже заключение Венецианской комиссии о несоответствии закона о языках европейским стандартам их не останавливает», – пишет депутат.

По его словам, оппозиционные депутаты встанут на защиту права украинцев говорить на родных языках, в том числе на русском, без каких-либо ограничений.

Правда, потом он написал, что помешать комитету принять нужное решение не удалось.

«Комитет в очередной раз показал свою человеконенавистническую сущность. Слуги народа вновь проголосовали за разжигание вражды и межнациональной розни, за дискриминацию 15 миллионов русскоязычных украинцев, считающих родным языком русский. Они отказались рассматривать разгромное для украинской власти заключение Венецианской комиссии по языковому закону, назвав его «необязательными для исполнения рекомендациями», содержащими «возмутительные» выводы.

Слуга народа — это Блок Петра Порошенко в новой яркой обертке конфетной фабрики «Рошен». Ничего нового. Революция их достоинства, похоже, продолжается… Страна в смартфоне…», – резюмирует Кузьмин.

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