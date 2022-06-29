Рада отменила летние каникулы. Украинские депутаты будут заседать беспрерывно

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Новости Украины

Верховная Рада Украины не будет уходить на летние каникулы.

Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от «Слуги народа» Павел Фролов.

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На вопрос издания Главком, будет ли ВР закрываться на летние каникулы, Фролов ответил: «Не будет. С начала войны продолжается незакрывающееся пленарное заседание».

По устоявшейся за 25 лет практике нардепы уходили на летние каникулы в июле.

24 февраля ВР проголосовала за введение военного положения и перешла в режим работы по принципу консенсуса – принятие критически важных и определенных на согласительном совете законопроектов с минимизацией политических дискуссий и обсуждений в сессионном зале.

Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации на Украине на 90 дней – до 23 августа.

Тем временем в кулуарах Рады и в экспертной среде обсуждают вероятные перетасовки министров в украинском правительстве.

«Больше претензий – к экономическому блоку. До сих пор даже намеков нет на то, что наша экономика должна перейти на военные рельсы. Абсолютно не видим реакции представителей Кабмина относительно абсолютно очевидных кризисов. Топливный кризис – был же, очевидно, прогнозируемым, но никакого действия. Поэтому сейчас в первую очередь нужно разбираться с теми, кто занимается экономикой», – говорит киевский эксперт Александр Кочетков.

Эксперт добавил, что одним из претендентов на отставку является глава Министерства экономики Юлия Свириденко.

«Она совершенно неадекватна. И, по моей информации, она даже согласна. Она даже высказывала мысль, что чувствует, что не справляется, она согласна», – считает Кочетков.