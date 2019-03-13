Рада по инициативе тимошенковцев скорбела о нацике, погибшем в Донецке

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Митинги украинских радикалов в Донбассе и Крыму в 2014 году необходимо внести в учебники истории. Об этом во время заседания Верховной Рады заявил депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня пятая годовщина событий в Донецке, когда на проукраинском митинге погиб герой Украины Дмитрий Чернявский. «Свободовец» стал первой жертвой российско-украинской войны в Донбассе. Прошло пять лет, а я и много людей помнят этот день так, будто это было вчера. Напомню уважаемым коллегам и украинцам, пять лет назад, когда в результате «Революции достоинства» в Киеве обанкротилась донецкая власть, бизнес-элиты, и Кремль решил организовать антиукраинские протесты в Донецке.

Простые дончане достойно отвечали и защищали свою Родину, выходили на многотысячные митинги, молебны за единую Украину. Дончане боролись за свой украинский Донецк, и нашей целью тогда было показать всему миру, что Донецк – это Украина, и украинское сопротивление российской оккупации в Донецке, особенно организованное украинскими активистами, требует справедливой оценки и своего места в учебниках истории…

Я прошу уважаемых коллег и украинцев почтить память героя Украины Дмитрия Чернявского и всех с Донецка, Луганска и Крыма, которые погибли в ходе этой войны», – сказал он.

После чего в Верховной Раде объявили минуту молчания и почтили память украинских националистов, погибших в результате войны с «агрессором».