Рада под давлением ЕС поддержала нацменьшинства – русские остались за бортом

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Верховная рада выполнила требования ЕС, приняв законопроект, который разрешит нацменьшинствам образование и прочее на любом европейском родном языке, кроме русского.

Закон о расширении прав нацменьшинств № 10288-1 был принят 317 голосами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что это было одно из условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, на котором особенно настаивала Венгрия.

Законопроект допускает обучение на европейских языках (венгерский, румынский, болгарский и т.д.), политическую агитацию, книгоиздательство и телевещание (не более 70%), также на своих языках европейские нацменьшинства смогут получать среднее и высшее образование.

Примечательно, что в первоначальном варианте было предусмотрено предоставление некоторых прав и русскому языку через 5 лет после окончания действия военного положения, однако в нынешней редакции эту норму убрали – ограничения будут длиться бессрочно.

Депутат Тарас Батенко отметил, что стараниями всех депутатских фракций и групп из закона исключили «любое обрусение, которое имело место в нашем прошлом». Он добавил, что русскоязычные украинцы не имеют права даже называться национальным меньшинством.

«Мы видели в правительственной версии лазейки, который доработанный депутатским корпусом законопроект позволил избежать и забрать. В этом проекте устранена возможность обхода запрета на массовое распространение печатных изданий на языке государства-агрессора и так далее. У нас нет понятия так называемого большого национального меньшинства, язык которого есть язык государства-агрессора, а есть лишь многочисленные представители разнообразных национальных меньшинств, которые были русифицированы советской империей, которые заслуживают теперь на развитие своих родных языков, а не языка, навязанного оккупантом», – заявил Батенко.

«Важные факторы, которые остались основой этого законопроекта, это сохранение развития украинского языка как государственного. Это чрезвычайно важно. Кроме того, следующий элемент, что язык агрессора исключен вообще из тела законопроекта и нет срока давности по его возобновлению как языка национальных меньшинств», – вторил коллеге парламентарий-тимошенковец Михаил Цымбалюк.

Депутат Рады Наталья Пипа, очевидно, уже почувствовав себя в составе ЕС, призвала Евросоюз массово открывать украинские школы.

«Этот законопроект правильнее всего назвать: евроинтеграция без русификации. К этому законопроекту есть ряд вопросов. И первый мой призыв также к странам Европейского Союза, где давно находятся украинцы, открывать так же школы для украинцев, как мы открываем для венгров, поляков, румын. Этих школ сейчас за границей очень мало, потому что то, что происходит, тоже не происходит на языке, который станет языком Европейского Союза – украинском», – сказала Пипа.

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, похвастался, что лично приложил руку к «дерусификации» законопроекта.

«Принципиальным для нас была позиция по запрету русификации и разрушению тех языковых законов, которые были приняты в 2018-2019 годах. Именно поэтому мы настаивали предварительно, что мы не будем голосовать в целом, если не будут учтены наши правки. Сейчас я должен констатировать, что правки, предложенные «Европейской солидарностью» учтены в указанном законопроекте, и это дает нам возможность снять наше предостережение, и сейчас голосовать за законопроект в целом», – заявил Порошенко.

За проголосовали 317 депутатов, и спикер Рады Руслан Стефанчук похвалил парламентариев за единство.

«Уважаемые коллеги, я очень прошу, чтобы такие результаты единства увидели те, кто будут принимать решения 14-г и 15-го числа именно в Брюсселе относительно Украины. Я благодарю всех за единство, я благодарю всех за высокую ответственность при голосовании за такие важные законы», – напутствовал Стефанчук.