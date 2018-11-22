Рада подмахнула Порошенко по вопросу ЕС и НАТО

22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины, сообщает сайт ВРУ.

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Парламент принял в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному комитету – по правовой политике – подготовить законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС для того, чтобы сегодня рассмотреть его в сессионном зале.

Ранее Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.