Рада покатила бочку на Италию за «создание антиукраинской атмосферы»

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент принял заявление, осуждающее Рим за уголовное преследование нацгвардейца Виталия Маркива, приговорённого в Италии к 24 годам заключения за убийство фоторепортера в Донбассе.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно опубликованному на сайте Рады постановлению №2717 «О заявлении Верховной рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины в Итальянской Республике», парламент считает, что это уголовное дело проходило с нарушением принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и презумпции невиновности.

«Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, собравшихся там во время трагедии, не расследовалось, отмечается, что во время судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности», – сказано в документе.

Также Рада выразила протест против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения «незалежной» к этому делу в качестве ответчика, поскольку это якобы противоречит основным принципам международного права.

«Верховная Рада Украины категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является «восставшими украинцами, которые захватили «Карачун», утверждается, что «стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ», а военные действия на востоке Украины называются «продолжающейся гражданской войной», – подчёркивается в тексте заявления.

Верховная рада перешла к голосованию за постановление безо всякого обсуждения. Инициативу поддержали 323 парламентария из 388 присутствующих, и только один из них проголосовал против.