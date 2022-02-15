Рада пошла наперекор Зеленскому и попросила Запад спасти от «вторжения»

15.02.2022  16:00 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинский парламент обратился к коллегам и правительствам иностранных государств с просьбой о помощи, в связи с «эскалацией Российской Федерацией ситуации по безопасности вокруг Украины».

Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент обратился к коллегам и правительствам иностранных государств с просьбой о помощи, в...

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Так, спикер Руслан Стефанчук предложил парламенту принять проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств.

«Осудить действия РФ, направленные на безосновательные расширение военной агрессии против Украины. Призвать партнёров Украины продолжать принимать средства, направленные на сдерживание военных планов РФ против Украины. Мы должны показать свой ответ, парламент стоял и стоит на защите интересов украинского народа. Слава Украине!» – призвал Стефанчук.

Экс-президент Украины, а ныне лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко поддержал инициативу, однако предложил существенно расширить требования.

«Чего не хватает в этом постановлении? В обращении к парламентам иностранных государств мы должны обратиться о немедленном введении санкций против России как о единственном действенном механизме остановки агрессора. Надо чтобы они обратились к своим правительствам о немедленном увеличении военной помощи и введения «ленд-лиза» для увеличения обороноспособности Украины в борьбе за свободу, безопасность и демократию в Европе и во всём мире», – сказал Порошенко.

Впрочем, были и возражения.

«Удивительная логика у властей. Президент Зеленский говорит, что всё спокойно, а монобольшинство инициирует вопрос о том, что на нас нападают и давят. Определитесь – волки нападают или не нападают? Не дай бог, что-то случится, нам никто верить не будет», – сказал депутат Нестор Шуфрич.

Тем не менее, за постановление проголосовали 326 депутатов, всего двое были против, 41 воздержались или не голосовали.

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