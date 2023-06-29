Рада постановила двумя руками ухватиться за членство в НАТО на вильнюсском саммите

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Верховная рада проголосовала за постановление об обращении к натовским странам, принимающим участие на саммите в Вильнюсе, с просьбой принять заявку Украины о членстве в альянсе и предоставить гарантии безопасности на пути в НАТО.

Законопроект единогласно приняли на закрытом заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ официально звучит как «проект постановления об обращении Верховной рады к участникам саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля 2023 года».

«В постановлении подтверждаются евроатлантические устремления Украины и призыв к участникам саммита НАТО взять на себя обязательства по предоставлению Украине полноправного членства в организации Североатлантического договора и предусмотреть механизм приглашения Украины в НАТО», – официально говорится на канале Верховной рады.

Выступая с речью, спикер парламента Руслан Стефанчук напомнил, что 30 сентября прошлого года была подписана заявка о вступлении в НАТО по ускоренной процедуре.

«Мы готовы пройти этот путь с честью. И большие свои надежды мы возлагаем именно на Вильнюсский саммит. Потому что Вильнюс для украинцев является очень таким стратегическим местом и очень таким важным местом… Поэтому есть предложение сегодня от имени Верховной рады обратиться непосредственно к участникам, которые будут участвовать на саммите НАТО с тем, чтобы они приняли заявку Украины и предоставили гарантии безопасности на том пути, в котором мы пройдем в НАТО. А мы его обязательно пройдем с честью, пройдем достойно. Потому что мы -Украина», – пафосно объявил Стефанчук.

В ходе обсуждения депутат от «Платформы за жизнь и мир» – остатков переобувшейся ОПЗЖ, Юрий Павленко заявил, что Украина уже выполнила все домашние задания для вступления в альянс.

«За эти полтора года Украина выполнила самый амбициозный план действий по членству, которые могли только придумать самые дерзкие головы, определяя полномочия или запросы относительно Украины. Поэтому мы поддерживаем, что не нужно никакого плана действий по членству, потому что мы его фактически сегодня уже реализовали. Важно, какое будет сотрудничество, какой будет уровень совместной работы, где может быть специализация украинского государства в рамках НАТО по производству того или иного оружия, где возможны другие приоритетные для Украины действия, которые сегодня уже делают НАТО более эффективным и значительно его усилили», – размечтался нардеп.

Депутат «Батькивщины» Георгий Немира более трезво обрисовал ситуацию.

«Я хочу предложить быть реалистами. Реалистами, которые основываются на фактах и на понимании своих собственных сил. Давайте, признаем, что, к сожалению, в Вильнюсе Украина не получит приглашения к членству в НАТО. Давайте, также поймем, что это не означает окончательное нет. И давайте, понимать, что парламент должен быть более амбициозным, чем иногда правительство, которое теряет возможности, которые лежат на столе. Поэтому я призываю парламент быть более амбициозным, верить в свои силы и поддерживать будущее Украины в НАТО», – заявил тимошенковец.

Депутат «Голоса» Соломия Бобровская призвала вцепиться в НАТО «стальной» хваткой, если в Вильнюсе не объявят того, на что уповает киевский режим, однако выразила надежду на то, что на саммите «фортанёт».

«В 2008 году, к сожалению, НАТО промолчало, сказало нам нет. Много мы потеряли за период 2010-2013 года. И если в июле этого года повторится ситуация с тихим молчанием или неприглашением Украины, необъявление приглашения или [того], что у нас уже не просто открытые двери, а что Украина готовится к членству и понимает свою карту, то это будет означать, что, наверное, нам надо сделать стальную хватку к Альянсу и убеждать наших партнеров, в первую очередь, Соединенные Штаты, немцев, греков, Нидерланды и так далее, Для того, чтобы Украина была полноправным 33 членом Альянса. Вильнюс делает титаническую работу, как и Восточная вся Европа для вступления Украины, и пусть для нас Вильнюс будет фартовый в этом году», – призвала Бобровская.

В целом за постановление проголосовало 279 депутатов – все, кто присутствовал в зале.

Одухотворённая принятым решением одиозная депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в своём радостном комментарии не удержалась от колкости в адрес бывших медведчуковцев.

«Бывшее ОПЗЖ голосовало почти в полном составе:) А я помню их шарики, как они десятилетиями срывали наш путь в Альянс. И как Арестович год назад кричал, что война началась, потому что Порошенко включил в Конституцию нашу стратегическую цель – членство в Альянсе. Сегодня все за НАТО. Правда, цена очень высокая», – язвила Геращенко в своём тг-канале.