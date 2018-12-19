19.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
История, Политика, Пропаганда, Украина
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Рада постановила и далее считать Филарета «патриархом»

Верховная Рада утвердила постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди юбилеев, которые предписано праздновать – чествование нацистских пособников и украинских националистических организаций.

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За постановление проголосовали 232 депутат, против – 9.

Отметим, что согласно принятому постановлению, в 2019 году Украина на государственном уровне будет отмечать 90-летие «киевского патриарха» Филарета-Денисенко, фактически утратившего свои полномочия после проведения в Киеве фейкового собора, в ходе которого неканоническая церковь была передана в подчинение Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Также Киев планирует отметить на общегосударственном уровне 100-летие начала похода объединенных армий УНР и ЗУНР на Киев и Одессу в 1919 году, 140-летие со дня рождения главы правительства УНР Симона Петлюры, 90-летие создания ОУН, 110-летие со дня рождения одного из главарей ОУН и пособника гитлеровских оккупантов Степана Бандеры и даже 30-летие падения коммунистических режимов в странах Центрально-Восточной Европы.

Примечательно, что в список «великих деятелей» не попали советские военачальники, освобождавшие территорию нынешней Украины от немецко-фашистских захватчиков.

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