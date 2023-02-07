Рада потребовала от МОК не пускать русских и белорусов на соревнования

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Верховная рада обратилась к Международному олимпийскому комитету и парламентам других стран с требованием не позволить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

Соответствующее обращение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», принял украинский парламент.

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«Необходимость принятия постановления обусловлена недавним сообщением Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о предложениях по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования, в том числе Олимпийские игры, обнародованной 25 января 2023 года на сайте Международного олимпийского комитета. В частности, такими предложениями предлагается разрешить участие российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, как нейтральных спортсменов при условии, что они открыто не выступают против миротворческой миссии Международного олимпийского комитета, то есть откровенно не поддерживают войну Российской Федерации против украинского народа, а также соблюдают требования кодекса. Также было поддержано предложение Олимпийского совета Азии предоставить этим спортсменам доступ к Азиатским спортивным состязаниям», – говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы постановления характеризуют РФ и РБ как «страны-убийцы». При этом в вину РФ, среди прочего, ставятся обстрелы Запорожской АЭС, которая контролируется ВС РФ и по которой наносит регулярные удары артиллерия ВСУ.

Постановлением предлагается запретить участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях «до завершения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, включая вывод войск на всю территорию Украины и решение вопроса компенсации Российской Федерацией причиненных Украине ущерба».

Решение было принято без обсуждения голосами 324 депутатов.