Рада позволила распродажу остатков стратегической собственности

04.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховная рада разблокировала так называемую «большую приватизацию» на Украине, по которой в частные руки через аукционы может перейти государственная собственность.

Соответствующие изменения в закон о приватизации государственного и коммунального имущества сегодня приняли депутаты парламента в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-премьер-министра Украины, депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, этот закон означает, что в частные руки могут уйти стратегические предприятия страны, что нанесет удар по ее нацбезопасности.

«Большая приватизация – это один из первых законов, который был принят при президентстве Владимира Зеленского, и это закон, который отменил все запреты на приватизацию любых стратегических объектов. Это касается газопроводов, нефтепроводов, «Энергоатома», всех наших научных учреждений. Это касается «Укрпочты» и так далее по списку.

Там был огромный перечень объектов стратегической собственности, которые нельзя было приватизировать. После того, как вы отменили закон о запрете приватизации стратегических объектов, мы стали первой страной в мире, которая при таком подходе не будет иметь государственной собственности, которая защищает национальную безопасность страны и дает огромные доходы государству. Именно потому мы были против этого.

Прошло два года, но не отменяется беспредельная распродажа. Если вы возьмете любую страну мира, даже самую рыночную, у них нет меньше 25% в государственной собственности стратегических объектов. Мы будем иметь ноль. Этот закон, о котором мы сейчас говорим – это ускорение так называемой «большой приватизации», потому мы, первое, категорически за то, чтобы восстановить тот перечень предприятий стратегических, которые должны остаться в государственной собственности.

Если этого не будет, мы будем предлагать провести референдум по народной инициативе, чтобы вернуть мораторий на продажу стратегической собственности», – заявила Тимошенко.

Ее поддержал член фракции «Европейская солидарность», бывший вице-премьер Степан Кубив.

«Вполне вероятно, что в текущих условиях мы не сможем на аукционах получить справедливое предложение за ценные активы. А потому есть риск, что они будут проданы по заниженной цене. Во-вторых, до сих пор не исправлена стратегическая ошибка и решение комитета, что не утвержден обновленный перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Без этого перечня нельзя начинать большую приватизацию. Третье – чтобы запустить большую приватизацию мы должны четко установить, чтобы не продавалось имущество за бесценок», – сказал Кубив.

Напомним, в 2020 году на «большую приватизацию» был наложен мораторий в связи с пандемией.