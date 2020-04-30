Рада принимает пустышку по Крыму. Меджлисовцы выдвигают Зеленскому ультиматум

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла постановление, в котором обратилась к парламентам иностранных государств, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проект, который поддержали 309 депутатов, официально называется так: «Об Обращении Верховной рады к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины, незаконной аннексии АР Крым и Севастополя и оккупации ОРДЛО, политических репрессий против граждан Украины и об освобождении политических заключенных – граждан Украины».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К сожалению, оккупация Крыма – длительный процесс, и нам нужно будет привыкать к тому, что ежегодно мы будем вынуждены подводить своеобразные итоги того, что сделано в плане деоккупации Крыма подобными заявлениями, – заявил, представляя проект, депутат «Слуги народа» Богдан Яременко. – В нынешнем заявление мы не только обращаем внимание на уже известные аспекты оккупации Крыма – такие как нарушение прав человека, нарушения имущественных прав граждан Украины, мы обращаем внимание и на то, что касается международной общественности».

«Это – на милитаризацию Крыма, на военные аспекты оккупации, на попытки РФ использовать Крым для размещения ядерного оружия и установки контроля над украинскими ядерными объектами. Мы говорим о нарушении прав международного торгового мореплавания.

Таким образом мы обращаемся к миру и к нашим гражданам с своеобразным видением того, что нужно делать для того, чтобы Крым вернулся на Украину. Слава Украине!» – добавил депутат.

Кроме того, с речью в поддержку проекта выступил депутат Верховной рады, замглавы запрещенной в РФ группировки Меджлис Ахтем Чийгоз.

«Надеюсь, что это постановление будет началом активной деятельности Украины на международных площадках, где, к сожалению, отсутствует какая-либо платформа для обсуждения деоккупации Крыма. Нужно чётко понимать, что затягивание времени – это людские потери, это работает в пользу тех демагогов-политиков, которые не настроены на принятие решительных действий, в первую очередь, по усилению давления и санкций против России – страны-агрессора», – заявил меджлисовец.

«Мы же со своей стороны должны сделать несколько шагов сейчас, потому что времени уже нет, для усиления наших позиций на международном уровне относительно принятия ряда законов, которые сделают невозможными попытки России пересмотреть, переписать историю. А также будут соответствовать международным нормам, которые обеспечат права коренного крымскотатарского народа. В частности, изменения в Конституции Украины по части статуса АРК.

Президент Зеленский должен определиться и обязан быть последовательным в намерениях по деоккупации таким образом, что больше никогда не будут ставиться под сомнения законные права крымскотатарского народа. Крым это Украина! Слава Украине!» – в ультимативной форме призвал Чийгоз

Против выступил один из лидеров «ОПЗЖ» Юрий Бойко, который заявил, что его политсила в предыдущем созыве видела принятие с десяток таких «пустых» постановлений, которые сейчас, когда все страны заняты борьбой с коронавирусом, никто на международном уровне даже рассматривать не будет.

«Чтобы остановить войну на Востоке, чтобы вернуть людей, вернуть территории, у парламента должно быть политическое мужество и ответственность принимать законы, которые позволяют это сделать, а не пустые политические постановления, которые могут быть воплощением амбиций некоторых политических сил, но ни на шаг не приблизят нас к миру», – заявил Бойко.

Тем не менее, за проект постановления проголосовали 309 депутатов, против – 28, воздержались 4 и не голосовали 41.