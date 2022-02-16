Рада приняла решение о выходе Украины из Антитеррористического центра СНГ

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Новости Украины

Верховная рада одобрила законопроект о прекращении деятельности Украины в Антитеррористическом центре стран-членов СНГ.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко.

«Вооруженная агрессия РФ началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины, подразделений Вооруженных сил и других силовых ведомств России. А также путём организации и поддержки террористической деятельности. Преступные действия РФ и создание и руководство незаконными вооруженными формированиями, незаконными бандами и группами наёмников, является грубым нарушением принципов международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире. Принимая это во внимание, целесообразным является прекращение участия Украины в деятельности Антитеррористического центра стран-членов СНГ путём выхода нашей страны из Решения о создании Антитеррористического центра. Отдельно сообщаю – место нахождения АТЦ СНГ находится в Москве, поэтому даже формальное участие Украины не соответствует фундаментальным национальным интересам Украины», – сказал он.

В свою очередь, с резкой критикой сотрудничества с Россией выступил и депутат «Слуги народа» Богдан Яременко, поддержавший разрыв очередного соглашения в рамках СНГ.

«Никому не пришла бы в голову мысль заключать с людоедом соглашение о сортах мяса – вы не будете есть все сорта мяса, которые ест людоед. И сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом через СНГ нельзя, потому что Россия и является источником терроризма. Украинские спецслужбы прекрасно понимают, как они будут взаимодействовать с соседями в случае возникновения трансатлантических угроз. Вместе с тем, наличие этого соглашения создаёт для украинских спецслужб определённые обязанности, а для иностранных вражеских спецслужб – определённые возможности обращаться к нашей стране и требовать каких-то действий», – вещал зеленобот.

С резкой критикой законопроекта выступил парламентарий Нестор Шуфрич, отметивший, что несмотря на русофобскую риторику, торговля с РФ растёт.

«Так произошло, что мы спешим выходить из всех соглашений в рамках СНГ, мотивируя это тем, что там Россия. Но ведь там не только Россия. Там есть и партнёры, которых мы называем стратегическими, в том числе и Молдавия. В прошлом году объём экспорта в ту же Россию увеличился на 22%, а на 31% увеличился импорт из России. В условиях напряженности между нашими странами очень несвоевременно соответствующее реагирование», – сказал депутат.

После чего в ходе голосования документ поддержали 309 парламентариев из 226 необходимых, законопроект был принят.