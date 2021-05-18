Рада приняла скандальный закон о земле

18.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховная рада Украины приняла изменения в законодательство о продаже земли, которые позволяют устраивать торги через электронные аукционы.

За законопроект, внесенный членами президентской фракции «Слуга народа» проголосовали 272 депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Принятию изменений предшествовало многочасовое рассмотрение правок, подавляющее большинство из которых внесли члены фракции «Батькивщина», выступающая против запуска рынка земли. По мнению депутатов, принятые изменения ограничивают возможность украинских фермеров участвовать в аукционах, поскольку далеко не во всех селах в стране есть доступ к интернету.

Кроме того, фермеры, которые годами арендовали землю, лишаются приоритетного права на ее выкуп.

«В этом законопроекте нет приоритетности местных фермеров. Особенно тех, которые на сегодняшний день поддерживают инфраструктуру села и помогают объединенным территориальным общинам, сельским головам, старостам и так далее. В этом законопроекте есть кабинетные фермеры, которые будут из Киева заходить на аукционы большинство из них», – заявил член «Батькивщины» Вадим Ивченко.