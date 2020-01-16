Рада приняла закон, дискриминирующий учителей-пенсионеров

16.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла закон о среднем образовании, согласно которому, помимо прочего, сотрудники школ пенсионного возраста должны перейти с бессрочных договоров на контракты длительностью один год, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представляя законопроект, депутат «Слуги народа» Сергей Колебошин отметил его «особую общественную важность», добавив, что документ, по сути, касается всех украинских школ, которых насчитывается более 15 тысяч.

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В ходе дальнейшего обсуждения представитель «Батькивщины» Иван Кириленко заявил, что законопроект в целом заслуживает принятия, но в нём остаются отдельные «дискуссионные, но очень принципиальные нормы».

«Переведение на контракт руководителей и особенно педагогов-пенсионеров, да ещё и на один год, фракция считает не просто дискриминацией, да такой, что нарушает трудовой кодекс, но и такой нормой, которая может спровоцировать кадровое обескровливание сельской школы», – заявил Кириленко.

Его поддержал коллега по партии Вадим Ивченко и предложил поправку в соответствующий пункт.

«183-я правка. Это переводит сотрудников-пенсионеров на контрактную форму, это дискриминирует этих работников по возрасту. Коллеги, у нас есть множество законов о принципах предотвращения и противодействия дискриминации, которые точно называют такие новеллы дискриминационными! Также это нарушает кодекс трудового закона.

Давайте поддержим эту правку, и педагоги скажут спасибо работе комитета и работе парламентариев, это наши с вами учителя, давайте мы не будем их дискриминировать, ведь много из нас-коллег тоже пенсионного возраста! И если им сказать, что тебе год или два работать, да у них и сила, и желание нас ещё учить», – предлагал Ивченко.

Сергей Колебошин поблагодарил коллег, но заявил, что данные положения останутся без изменений.

«Потому что эта норма, во-первых, будет способствовать балансу поколений, во-вторых, будет давать возможность нормально входить в школу молодым учителям, а не ждать годами нормальной нагрузки, и плох тот директор, который будет не переводить учителя пенсионного возраста на контракт, а избавляться от него. Я даже не видел таких директоров, которые в своём уме будет так делать. Поэтому комитет не поддержал эту поправку», – объяснил парламентарий.

В итоге закон был принят голосами 327 депутатов, из которых 22 – представители «Батькивщины».