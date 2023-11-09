Рада приняла закон для «прикрытия» пыток в тюрьмах и «цивилизованной» экстрадиции Шария

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Многие страны отказываются экстрадировать задержанных украинцев на территорию «незалежной» для отбывания наказания, потому что знают, что бандеровцы не соблюдают права человека.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Вадим Божик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Компетентные органы других государств отказываются удовлетворять запросы о выдаче лиц на Украину ввиду несоблюдения в пенитенциарных учреждениях Украины статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а именно – относительно запрета пыток, а также невозможности обеспечения безопасности во время пребывания лиц в пенитенциарных учреждениях в условиях военного положения», – пожаловался депутат.

Чтобы убедить «партнёров» выдавать неонацистам неугодных, Божик предложил принять закон «об обеспечении прав и свобод осужденных граждан Украины, переданных на Украину для отбывания наказания, а также в отношении которых компетентным органом иностранного государства было принято решение об их выдаче на Украину (экстрадиции) для привлечения к ответственности или исполнения приговора».

«В соответствии с этим законопроектом, предлагается предоставить Министерству юстиции полномочия утверждать перечни учреждений предварительного заключения, исправительных или воспитательных колоний, в которых будут содержаться под стражей и отбывать уголовное наказание в виде лишения свободы лица, которые будут передаваться по экстрадиции. Они будут отвечать как требованиям национального законодательства, так и международным обязательствам Украины в сфере прав человека», – объяснил Божик.

В свою очередь, депутат-русофоб от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко отметил, что это может быть хорошей возможностью дотянуться до части политических эмигрантов.

«Очень важный законопроект, это очень специальный законопроект для некоторых специальных людей. Толик Шарий, как ты там себя чувствуешь в Барселоне? Мы уже готовим для тебя закон, что у тебя будет отдельная камера, все будет как надо, не бойся! Возвращайся на Украину домой, мальчишка! Возвращайся! Не надо бояться, не надо, чтобы твои адвокаты рассказывали, как тебе там страшно будет в Украине, потому что там бомбы падают и в тюрьмах что-то страшное делается. Тебе будет не страшно, Толик, приезжай! Не будет такого вида, не будет такого вида на Барселону, на море, но зато дома, на родной земле. Это важно. Мураев, приезжай, где ты там прячешься! Для тебя есть специальный закон, все хорошо. Кива, приезжай! Конечно, не зал Верховной Рады, но ты сможешь себе занять руки, ты умеешь. Приезжай, пожалуйста, и будь у нас в тюрьме, мы для тебя тоже специальный закон сейчас принимаем. Наумов, который у нас вывозил бриллианты. Это был руководитель, один из руководителей СБУ Украины. Приезжай! Наконец у тебя будет очная встреча с Бакановым, поговорите вместе, кто какие бриллианты брал от москалей для того, чтобы продавать Родину, а потом сбежать куда-то в Сербию или куда. Мы для вас для всех здесь все подготовим», – сказал Гончаренко.

В ходе голосования документ поддержали 299 депутатов из необходимых 224, законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.