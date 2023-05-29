Рада приняла закон о «дне победы» 8 мая

Верховная рада в абсолютном большинстве проголосовала за перенос Дня Победы на 8 мая.

Действо проходило во время сегодняшнего заседания с пафосными речами и проклятиями в адрес России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Слово взял представитель президента Украины в Верховной раде Федор Венеславский.

«Этим законопроектом предусмотрено установить на Украине день памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов, который во всем цивилизованном мире отмечается 8 мая. Поэтому в рамках деколонизации, в рамках разрыва тех мифов, которые сформированы Российской Федерацией, которая является наследным принцем российской и советской империи, предлагается именно в рамках того, как празднует весь цивилизованный мир, праздновать день памяти и день победы над нацизмом именно 8 мая», – объявил Венеславский.

Депутат «слуг народа», председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев подчеркнул, что инициатива была именно от президента Владимира Зеленского, который таким образом объединяет общество.

«Именно президент Украины, которому доверяет более 80 процентов граждан Украины (у нас два института с таким доверием – это президент и ВСУ), он вносит этот закон, который действительно объединяет общество, как человек, которому доверяет все общество, чтобы мы в конце со всеми странами Европы, которые страдали, которые боролись и которые одержали победу над нацизмом в Европе, отмечали этот день, день – не праздник, а день скорби, день памяти и день примирения», – вещал Потураев.

От партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступил бывший директор института нацпамяти, депутат Владимир Вятрович.

«Еще даже в 2018 году 59 процентов украинцев считали для себя чрезвычайно важным День Победы как праздник. Но мы работали, мы работали для того, чтобы избавиться от влияния России, в частности в этом ключевом для нее дне. В результате в прошлом году уже, в 2022 году, таких людей, для которых был важен День Победы, было лишь 15 процентов, в этом году их еще немножко меньше – 13 процентов. То есть мы, наконец, созрели к этому, чтобы оторваться от России в одном из ключевых для нее вопросов, вопрос, который является ключевым для ее идеологии рашизма – вопрос победобесия», – объявил Вятрович. «Поэтому я рад, что наконец-то мы это сделаем. Лучше поздно, чем никогда, и я уверен, что этот шаг-это шаг к нашей победе. Я уверен, что у нас в календаре еще вакантным остается наш день победы. И уверен, что отказ от победы – это то, что сделает нашу победу и неизбежной, и гораздо более быстрой», – говорил депутат.

От бывшего ОПЗЖ, некогда позиционировавших себя как защитников прав русскоязычного населения и противников декоммунизации, выступил переобувшийся лидер депутатской группы Юрий Бойко.

«Для нас сегодня очевидны две вещи. Первое, что мы всегда будем праздновать день победы над нацизмом и всегда будем помнить своих родственников, погибших в этой борьбе. Вторая очевидная сегодня вещь, что мы уже никогда не будем праздновать это и отмечать эту дату вместе со страной, которая напала на нас и забрасывает нас ракетами, и убивает наших людей. Собственно говоря, и 9 мая мы проснулись в результате ракетного обстрела. Поэтому наша группа поддерживает празднование дня победы над нацизмом, поддерживает законопроект, внесенный президентом Украины», – заявил Бойко.

Отметим, что за проект закона в целом проголосовали 316 депутатов из 226 необходимых.