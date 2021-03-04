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04.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Рада приняла закон об альтернативной подсудности дел жителей Крыма

Новости Украины

Украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №3048 «Об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ предоставляет жителям Крыма с украинским паспортом возможность обратиться к любому суду Херсонской области для рассмотрения гражданского дела по его иску или с ходатайством в суд города Киева о передаче дела на рассмотрение в суд в Херсонской области.

В ходе голосования документ поддержали 299 депутатов из 354 присутствующих. Закон вступит в силу на следующий день с момента его публикации.

Напомним, несмотря на декларируемый курс на «реинтеграцию» Крыма, Украина продолжает блокаду полуострова.

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